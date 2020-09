Imposible efectuar trámites en delegación de la SEV en Coatepec, acusa sindicato

Los trabajadores de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en Coatepec deben ser capacitados para otorgar una buena atención a quienes tienen que acudir a efectuar algún trámite, urgieron docentes de la zona.



Y es que acusaron que no dan un servicio ni trato de calidad ni de calidez, además de que los hacen dar hasta tres vueltas para hacer sus trámites y no ofrecen soluciones ante las problemáticas del gremio, por lo que siempre terminan por acudir a la Secretaría en Xalapa.



Al respecto, el secretario general del Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial (SIRMA), Tonatiuh Paredes Rangel, dijo que hay desatención por parte del personal de esa delegación.



“Hay mucha desatención de parte de quienes dirigen aquí la delegación regional, las delegaciones regionales son visitadas por nuestros compañeros que asisten a hacer un trámite, a canjear una credencial, poner una constancia y los compañeros que están atendiendo pareciera que están cortados con la misma tijera”, lamentó.



Asimismo, consideró que los empleados de estas dependencias regionales, deben ser capacitados para ofrecer soluciones a problemáticas menores de los maestros y evitar así que éstas lleguen a la Secretaría en Xalapa.



“Estoy seguro que al coordinador estatal de éstas le debe de importar también capacitar a su gente para que den buenos servicios, buena atención, desgraciadamente de las 13 delegaciones en todas hay quejas. Esto ocurre cuando pones a compañeros improvisados que no tienen una capacitación y que desgraciadamente nunca han tenido un proceso de formación anterior para atender a los maestros.



Las delegaciones, tienen mucho que ver para que no lleguen las problemáticas a la Secretaría, ellos son los que deben recibir en la región las quejas y que no se tengan que canalizar a Xalapa. Todo se concentra en Xalapa porque no tienen la capacidad de atender y resolver cada problema”, finalizó.