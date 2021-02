Impuestos y burocracia llevan a la quiebra a dueños de gimnasios en Xalapa

Los altos costos por el empadronamiento y del dictamen de protección civil, así como trámites engorrosos en las áreas municipales relacionadas con la operatividad de los centros deportivos y gimnasios de esta capital, ha orillado a sus propietarios a cerrarlos al no poder costearlos en una sola emisión.



Enrique Aburto Pérez, presidente de la Liga Xalapeña de Físico-Constructivismo y Fitness de Xalapa, señaló que esta situación se ha agravado por la pandemia del COVID-19 y por la falta de apoyo del Ayuntamiento local, en donde sus responsables desde noviembre del 2020 se comprometieron a apoyarlos para sobrevivir el problema de emergencia sanitaria.



Al momento, dijo, son unos 80 centros deportivos y gimnasios que han cerrado sus puertas, sobre todo de físico-constructivismo, escuelas de taekwondo, de futbol y de Muay Thai.



“Finalmente quebraron por no tener la afluencia suficiente y por los elevados costos de empadronamiento”.



En entrevista, el dirigente deportivo expresó que el problema fue planteado a las autoridades municipales del ramo y desde noviembre del 2020 se está esperando a que salga publicado la resolución del Cabildo en la Gaceta, sin embargo, por causas desconocidas, ésta no se ha publicado y ningún apoyo se les ha brindado.



Recordó que el alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero estableció el compromiso de apoyarlos con despensas para afrontar el cierre de sus establecimientos, que fue hecho desde marzo hasta noviembre del año pasado y que enviaría cartas a los dueños de los locales que están rentando para que les disminuyeran los costos, cosa que nunca hubo nada y solos enfrentaron la emergencia sanitaria.



En noviembre del año pasado se acordó de emitir una resolución para el pago del empadronamiento de 5 mil 800 pesos, el cual se haría en parcialidades y ya van más de dos meses de ese anuncio y no se ha hecho realidad.



“Se pidió que dicho pago se hiciera en parcialidades debido a que muchos de los propietarios de gimnasios no cuentan con el dinero suficiente para cubrirlo en una sola emisión, porque se tienen que solventar el pago de servicios públicos como el agua y la energía eléctrica que llegaron muy elevados”, añadió.



En el caso concreto del servicio del agua potable, dijo, se pagaban 300 pesos mensuales cuando el establecimiento estaba funcionando, ahora el recibo llegó de más de 500 pesos, estando cerrado por la pandemia el negocio y a pesar del reclamo realizado en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, los responsables del mismo no dan una explicación coherente y solo demandan el pago por un servicio no prestado.



Ante este panorama, a muchos de los propietarios no les dejan otra opción más que cerrar sus negocios, porque ahora con el inicio de un nuevo ejercicio fiscal, se deben cumplir una serie de trámites burocráticos en las diferentes áreas municipales y el no acatarlas, vienen las acciones coercitivas, por lo que para evitar todo eso, prefieren no seguir operando, concluyó.