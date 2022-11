Imputan a agentes ministeriales que se les escapó criminal en Orizaba

Rosalino “N, José Emmanuel “N” y Juan Francisco “N”, agentes ministeriales a los que el pasado domingo se les escapó Carlos “N”, a quien habían detenido por el delito de pederastia, fueron imputados por incumplimiento de un deber legal.No obstante, debido a que no se trata de un delito grave, estos oficiales de la Policía Ministerial Acreditable gozarán de libertad durante lo que dure el proceso que se les sigue.Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre por la tarde, cuando tras haber cumplido la orden de aprehensión contra Carlos “N”, los tres agentes llevaron al detenido a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Orizaba (Semefo) para que el médico legista le extendiera un certificado de salud.Sin embargo, al salir, el detenido aprovechó un descuido de los agentes antes de subir a la camioneta en la que era trasladado y echó a correr, por lo que lo persiguieron por varias cuadras, pero no lo pudieron alcanzar.Aunque se realizó un operativo con el apoyo de más agentes ministeriales y elementos policiacos, no se pudo ubicar a Carlos “N”.