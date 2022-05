IMSS debe atender carencias antes de dar servicio a guatemaltecos: CROM Orizaba

Aunque el IMSS, en especial en la región de Orizaba, actualmente tiene muchas carencias y deficiencias aún, gobierno debería darle prioridad a resolverlos antes de expandir sus servicios, indicó el secretario de la CROM, en la zona, Alfredo Hernández Ávila.Señaló que no se puede negar que los hermanos guatemaltecos también son trabajadores, también son pueblo, por lo que merecen seguridad social y sobre todo dignidad humana.Recordó que hasta ahora sólo se ha dado la noticia de que los guatemaltecos cotizaran en el IMSS, pero para que el acuerdo sea válido deben emitirse leyes y convenios donde se diga claramente cómo van a funcionar.“Ya que nos digan eso, tenemos que saber de antemano sobre exactamente qué cotizaciones y qué derechos tendrán”, consideró.Recordó que para los mexicanos, las cotizaciones en el IMSS son aportaciones que realiza el trabajador en conjunto con el patrón. Aproximadamente son 2.5% del sueldo del trabajador y un 30% del patrón, con eso se mantienen los hospitales, se paga médicos, se compran medicinas y cubren riesgos de trabajo.Actualmente, mencionó, al IMSS no le alcanza ni para atender a todos ni para darle medicina a todos. “Dicen que no les alcanza, por lo que el Gobierno debe explicar primero qué tanto van a aportar y qué tanto van a recibir los trabajadores guatemaltecos”.Incluso, abundó, sin pensar en un beneficio propiamente, buscando simplemente que sea un trato justo y que no perjudique todavía más a los ya lastimados trabajadores mexicanos.