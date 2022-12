IMSS debe inspeccionar empresas para que patrones cumplan con empleados

Debido a que hay patrones que no aseguran a sus trabajadores y prefieren darles un recurso extra por separado para que no pidan la seguridad social, el empresario Manuel Estrada Trejo consideró necesario que el IMSS aumente su personal para que se hagan inspecciones.Señaló que esas revisiones sí se llevan a cabo, pero deberían ser más frecuentes en todas las empresas, sobre todo en las constructoras, para evitar que se den esas situaciones que perjudican a todos.Explicó que el IMSS hace las revisiones, entrevista al personal, pero de forma esporádica, entonces hay empresas que evaden, además de que no se puede olvidar que hay mucho sector informal que tampoco aseguran a los trabajadores.Estrada Trejo indicó que debido a su situación económica, el trabajador acepta recibir más dinero, porque lo considera un beneficio inmediato, pero en la realidad no es así.Consideró que la lentitud que hay en el servicio que da el IMSS a sus derechohabientes influye en que muchos acepten no estar asegurados y ocupen un servicio médico privado.Mencionó que las empresas deberían tener responsabilidad social y tener asegurado a su personal con su salario real y en todos los giros.