IMSS en Papantla ordena hermetismo por caso confirmado de COVID-19

Trabajadores del IMSS Bienestar tienen prohibido hablar con los medios de comunicación, esto luego de que se dio a conocer el primer caso de contagio y fue de un médico residente, de quien temen que haya contagiado al resto del personal.



Tal como se dio a conocer, un médico residente se contagió y hay varios casos sospechosos en el nosocomio. Se mandaron a cuarentena trabajadores, para ver si presentan o no los síntomas de COVID-19.



De igual forma, como medida preventiva, todos los médicos residentes de otros estados de la república fueron retornados a su lugar de origen, lo que generó que la plantilla laboral disminuyera un 30 %.



Fue debido a la presión pública que los directivos terminaron por aceptar y confirmar el caso de la médica contagiada, pero en todo momento intentaron ocultar la información para que no se diera a conocer a la población.



Ahora todo el personal se encuentra condicionado y tienen prohíbo hablar con medios de comunicación, de igual forma líderes y representantes sindicales, han recibido intimidaciones para que no den más entrevistas.



El Hospital Rural también se niega a realizar la prueba rápida a todo el personal que tuvo contacto con el médico infectado, petición que ya realizó el mismo sindicato sin tener respuesta favorable.



Mediante un boletín confirmó el caso, aseguró que ya controló el problema, que dicho contagio fue resultado del contacto directo con un caso importado, fuera de su centro de trabajo y se intensificaron las medidas preventivas, de saneamiento, así como se establecieron los protocolos de atención y vigilancia epidemiológica.



El boletín no refiere sobre la petición hecha por los trabajadores, de aplicar las pruebas rápidas al personal, tampoco de los otros casos sospechosos que están a la prueba de los resultados que ya se les realizaron.