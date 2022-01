IMSS iniciará campaña de mastografías en Orizaba, Cosoleacaque y Tres Valles

A partir del lunes 31 de enero y hasta el 4 de febrero en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 01 de Orizaba, No. 52 de Cosoleacaque y la de Tres Valles, mastógrafos del IMSS realizarán un recorrido para efectuar tamizajes a mujeres y así prevenir o detectar a tiempo el cáncer de mama.Durante entrevista, el coordinador de Salud Pública del IMSS, Baldomero Vargas Brito, indicó que con el propósito de poder detectar de manera oportuna el cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz Sur comenzó la campaña de mastografías 2022, que contempla estos recorridos de parte de las Unidades de Medicina Familiar de las regiones de Orizaba, Córdoba, Cosamalopan, Minatitlán y Coatzacoalcos.La campaña está enfocada en mujeres derechohabientes mayores de 40 años, que sea la primera vez que se realicen la detección o bien aquellas que se la hayan realizado."El estudio de radiodiagnóstico permite detectar a tiempo irregularidades de mama desde leves hasta casos avanzados de cáncer, por lo que es importante que se acuda a fin de detectar la enfermedad en su etapa temprana", detalló el coordinador.Para las mujeres que estén interesadas, indicó que el servicio del inicia a las 8:00 horas y concluye a las 18:00 horas, no es necesario tener cita pero es importante que se acuda con anterioridad al Módulo PrevenIMSS de la UMF correspondiente por la solicitud del estudio, la cual deberá presentarse junto con el carnet el día que se acuda al tamizaje.La semana pasada se estuvieron realizando mastografías en la zona de Córdoba.