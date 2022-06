IMSS lanzó convocatoria… y pocos especialistas quieren venir a Veracruz

Tras finalizar la jornada nacional de reclutamiento y contratación para médicos especialistas, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que Veracruz se encuentra dentro del grupo de entidades que no alcanzará a cubrir ni el 40 por ciento de sus vacantes.Lo anterior mientras en entidades con alta población urbana como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y la Ciudad de México el número de personas interesadas por una plaza supera el número de vacantes “por lo menos al doble”.Informó que hubo 10 mil 920 médicos registrados luego del cierre de registros el viernes 3 de junio.“En 7 Estados, que son Chiapas, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Durango, Chihuahua, Sonora y Oaxaca ni contratando a todos los postulantes llegaríamos al 46 por ciento. Ahí es donde queda el mayor número de vacantes”, indicó el funcionario federal.En total había 14 mil 323 vacantes y 6 mil 963 vacantes con postulación; respecto a las vacantes sin postulación fueron 7 mil 360, para un total de 23 mil 574 postulaciones, pues cada médico interesado podía aplicar para 3 plazas.Destacó que los postulantes registrados en Jalisco alcanzan para cubrir 4.7 veces el número de vacantes.El funcionario anunció que se otorgarán estímulos para vacantes de difícil cobertura, pues a los trabajadores del IMSS ordinarios se les realiza un pago de sobresueldo por laborar en localidades consideradas como de “Zona Aislada y/o Alto Costo de Vida” y éste va desde un 10 al 50 por ciento extra.En IMSS Bienestar, adicional a esto, paga un sobresueldo por Zona Rural dependiendo la localidad, que va desde un 5 al 20 por ciento.Añadió que el sábado 11 de junio se instalarán al menos 32 mesas receptoras de documentos a nivel nacional y la cita se llevará a cabo en bloques, considerando los números de folio.Zoé Robledo dio a conocer que 3 mil 287 vacantes que no tuvieron postulación se encuentran localizadas en municipios con población menor a 200 mil habitantes. El 33 por ciento se encuentran en Chiapas, Michoacán y Veracruz.La información presentada expone que mil 223 vacantes sin postulación están localizadas en municipios con porcentaje de pobreza mayor a la media nacional; el 59 por ciento se encuentran en Chiapas, Puebla y Veracruz.Si se considera el grado de marginación, de 764 vacantes que no tuvieron ningún interés el 55 por ciento se encuentran en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.Finalmente, de 585 vacantes localizadas en municipios indígenas, que no recibieron postulación, el 50 por ciento se encuentran en los estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz.La mayoría de los interesados buscan un lugar en el INSHAE, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, con 92.6 por ciento de repuesta para un total de 28 vacantes.De los 133 espacios ofrecidos en PEMEX, hubo 83.6 por ciento de respuesta para un total. Del IMSS hubo 53.1 por ciento de respuesta para 2 mil 684 vacantes. Del INSABI 51.5 por ciento de respuesta para 8 mil 736 vacantes totales.Del IMSS Bienestar hubo 28.9 por ciento de respuesta para mil 765 vacantes totales. Por su parte, en el ISSSTE se dio 17.3 por ciento de respuesta para mil 67 vacantes totales.“Es importante aclarar: habíamos tenido el dato de las 13 mil 765 postulaciones, sin embargo, INSABI nos sumó algunas más que aún no se habían registrado, por eso llegamos a las 14 mil 323”, señaló.Mencionó que la mayoría de los postulantes tienen entre 30 y 39 años, siendo 7 mil 960, con el 72.9 por ciento.Para las principales especialidades había mil 806 vacantes en Medicina Interna, con 404 médicos postulantes, es decir que existió una respuesta de 22 por ciento.Para Urgencias Médico Quirúrgicas hubo mil 801 vacantes, con 526 postulantes, es decir el 30 por ciento.Para Ginecología y Obstetricia había mil 579 vacantes, con mil 115 médicos postulantes, alcanzando un 71 por ciento de respuesta.Para Pediatría había mil 548 vacantes, con mil 98 postulantes, alcanzando 71 por ciento de respuestaPara Anestesiología fueron mil 297 vacantes, con mil 464 médicos postulantes y 112 por ciento de respuesta.Para Cirugía General hubo mil 7 vacantes, con 617 postulantes, alcanzando el 61 por ciento.Robledo Aburto destacó que hubo especialidades con sobredemanda:“El número uno es medicina familiar, de 279 vacantes hubo mil 463 médicos registrados; hubo otras, por ejemplo, que se salieron a ofertar solamente 2 vacantes. Calidad de la atención médica hubo 2 vacantes y se registraron 28 médicos o nefrología pediátrica, hubo 2 vacantes y se registraron 28 médicos también”, concluyó.