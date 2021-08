IMSS Poza Rica se quedó sin espacio para atender COVID; familia urge ayuda

En Poza Rica, una mujer urge a que su marido sea ingresado por COVID al hospital del IMSS, aunque el Instituto no tendría ya espacio para atenderlo, según denunció.



Marisela García recriminó que tampoco les han cubierto el gasto para adquirir tanque y recarga de oxígeno.



Explicó que su marido, Gustavo Naveda Gutiérrez, de 66 años de edad, laboró por más de 30 años como conductor para la empresa Autobuses de Oriente (ADO).



Debido a que Marisela tuvo que ser intervenida en la ciudad Veracruz por problemas de salud en la vista y el oído, durante estos traslados don Gustavo adquirió COVID-19 y junto con su esposa se resguardaron en su domicilio, en el municipio de Coatzintla.



Como derechohabiente, acudió a las instalaciones de salud del IMSS en Poza Rica el pasado 6 de agosto. Contaba con los síntomas del Coronavirus, principalmente fiebre. A Naveda Gutiérrez se le atendió pero no se le ordenó ingreso hospitalario.



Posteriormente, debido a que su condición empeoró, la médico que le atendió le solicitó a su esposa que firmara una responsiva que aceptaba que el paciente estaba delicado pero que se lo llevaría a casa y es que, a decir de Marisela, el hospital del IMSS en Poza Rica no cuenta con espacio para enfermos de Coronavirus.



Regresaron a su domicilio pero don Gustavo ha empeorado, ha dejado de caminar y dejó de comer y lo que preocupa a su esposa es que tuvieron que rentar un tanque de oxígeno por 4 mil 500 pesos, durante 15 días. Se suma también la recarga por semana con costo de mil 500 pesos.



Marisela dijo que ha llamado vía telefónica a los servicios del IMSS para que se haga el traslado e ingreso urgente de don Gustavo, porque teme que pueda perder la vida.



Consideró que ante el colapso del hospital en Poza Rica, evaden atender a más personas y ahora piden ayuda de autoridades para que intervengan en su caso.