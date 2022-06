IMSS realiza jornada de mastografías en diversas UMF del Estado

Con el propósito de detectar el cáncer de mama a tiempo y con ello salvar vidas, es que el IMSS, realiza jornada de mastografías para mujeres mayores de 40 años y menores de 69 años, las cuales se atienden en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 12, No. 60 y No. 64 en Potrero, Coatzacoalcos y Córdoba.El servicio se estará dando de 08:00 a 16:00 horas, a todas las mujeres que desde el 2020 no se hayan realizado el estudio, o bien que sea por primera vez."El IMSS pensando en las mujeres que de lunes a viernes no pueden acudir, por cuestiones laborales a realizarse su estudio, pone a disposición de las derechohabientes fechas de atención en este sábado y domingo, es una oportunidad que deben aprovechar”, explicó el médico Christian Cruz Santiago.Recordó que ellas deben acudir con su carnet de citas y de preferencia con su vigencia impresa que pueden descargar desde la aplicación IMSS Digital, o bien en el portal https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.En la UMF No. 64 el mastógrafo estará hasta el 26 de junio; del 27 al 29 de junio en la UMF No. 6 en Ixhuatlancillo, y el 30 de junio en la Clínica No. 4 en Ciudad Mendoza.Otro mastógrafo está desde el 24 al 28 de junio en la UMF No. 60, y del 25 al 28 de junio en la UMF No. 12 en Potrero.El galeno destacó que la mastografía es el estudio que permite identificar oportunamente el cáncer de mama, de ahí la importancia de realizárselo cada dos años a partir de los 40 años de edad.