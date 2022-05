IMSS Veracruz Sur no suspenderá hospitalización ni Urgencias por Día de la Madre

El martes 10 de mayo no se suspenden los servicios de hospitalización y de urgencias en los nueve hospitales y todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la región sur de la entidad, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz Sur.En este sentido el titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Luis Arturo García Vázquez, explicó que el servicio de urgencias tanto de primero como de segundo nivel, se brinda la atención de acuerdo con la urgencia que se califique en la revisión inicial y no precisamente coincide con el orden de llegada.De igual forma hizo un llamado a la población a tener paciencia y considerar que pasan primero quienes tengan riesgo de su vida o riesgo en el funcionamiento de algún órgano vital, refiriendo que tal premisa se basa en el TRIAGE y la asignación de colores para recibir el servicio.Sin embargo, puntualizó que continuarán funcionando los servicios de urgencias, hospitalización, módulos de rayos X y laboratorios en aquellas unidades médicas que cuentan con el servicio de atención médica continua las 24 horas, así como los Módulos de Enfermedades Respiratorias (MER).Consideró conveniente que para padecimientos menores y que no constituyan un riesgo para la vida, los derechohabientes acudan a los servicios de atención médica continua de su unidad de adscripción o la más cercana al lugar de la eventualidad que surja, ahí los médicos determinarán si es necesario un envío al hospital, de esta forma se evitan prolongados tiempos de espera.Para recibir la atención médica es importante que el derechohabiente lleve consigo su carnet de citas o algún documento actualizado con número de Seguridad Social, así como una identificación oficial vigente.