IMSS Veracruz sur promueve consultas médicas digitales

En diferentes Unidades de Medicina Familiar (UMF) pertenecientes al IMSS se abrieron nuevos consultorios los cuales ofrecen consultas médicas digitales, esto tiene como propósito proteger a la derechohabiencia más vulnerable, dio a conocer el coordinador auxiliar de Primer Nivel de Atención, Arturo Saury Aguilar.Recordó que las UMF pioneras en otorgar esta atención en la región Sur fueron la No. 1, 64 y 69 de Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos, respectivamente. Ahora están previstas las UMF No. 3 Nogales; 6 Ixhuatlancillo; 7 Orizaba; 51 Acayucan; 52 Cosoleacaque; 60 y 67 Coatzacoalcos; 61 Córdoba; HGZ No. 32 Minatitlán y 35 Cosamaloapan.El médico explicó que estas consultas son para pacientes con ciertas limitantes y algunas enfermedades crónicas y COVID-19 y se da el servicio desde su hogar para que puedan recibir atención médica por parte del personal IMSS, con calidad y calidez, además de recibir su tratamiento médico."Para recibir este tipo de atención, el paciente deberá contar con los criterios de inclusión y algún familiar acuda a solicitar la cita con la asistente médico, quien agendará la consulta y dará las indicaciones para obtener el servicio".De igual forma dijo que para tener acceso el paciente, se requiere teléfono celular, tableta o computadora con servicio de internet, así como descargar la aplicación que la asistente médico le indicará, y proporcionar un correo electrónico y número telefónico para confirmar la cita y hacer el recordatorio de la misma.“La consulta digital está enfocada, para seguimiento de pacientes con COVID-19, padecimientos crónicos y limitantes, con alto riesgo de contagio previamente conocidos por el médico tratante y algunos pacientes con discapacidad, por ello es importante consultar en su UMF quiénes son candidatos a hacer uso de esta herramienta’’.