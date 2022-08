INAH revisará daños en la parroquia de Tequila, en la Sierra de Zongolica

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hará un dictamen en la iglesia "San Pedro Apóstol", ubicada del municipio de Tequila la cual data de hace 490 años, toda vez que por las intensas lluvias el muro de contención de la parte trasera presentó afectaciones, informó al alcalde Jesús Valencia Morales.En entrevista sostuvo que se mandó un informe y arribarán expertos de la Ciudad de México o de la Delegación de Veracruz, para efectuar el dictamen correspondiente y ver si lo que se dañó es patrimonio histórico o una barda normal.El munícipe recordó que la iglesia tiene 490 años, es un templo de los más antiguos del Estado de Veracruz, sus dos retablos tienen alrededor de 475 años de haberse elaborado; hay uno principal y el otro del lado del calvario."El daño fue en el muro de contención de la parte trasera, ya se había presentado alguna situación y no de ahorita, sino de años pasados, cierto asentamiento tanto en la iglesia como en el Palacio Municipal. A raíz de eso hemos platicado con las autoridades para que veamos qué tipo de apoyo nos pueden brindar".Indicó que restaurar implica erogar muchos millones de pesos además debe intervenir el INAH, incluso el instituto les pidió que todo el material que cayó se juntara, pero no se resolviera con ningún otro, porque el dictamen va a ir en relación a los materiales encontrados ahí."La gente del INAH llegaría la próxima semana, en tanto ya se retiró el material y se pusieron lonas para proteger que no siga cayendo agua en esa parte y se siga reblandeciendo el terreno".De igual forma dijo Valencia Morales que ya sé informó a la Diócesis de Orizaba a través del párroco, asimismo recalcó que si el tema no es competencia del INAH, entonces tendría que intervenir el Ayuntamiento junto con el Gobierno del Estado para la restauración.