INAH ya interviene tras hallazgo de pinturas en Iglesia de Veracruz Puerto

Luego de que se dio a conocer el hallazgo de pinturas de la Virgen del Perpetuo Socorro y de la Divina Providencia en la iglesia “La Pastora” de la ciudad de Veracruz, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya analizó el descubrimiento que hicieron los trabajadores mientras raspaban las paredes.De acuerdo con el arquitecto encargado de la obra, Gerardo Malpica, el INAH levantó un acta sobre las pinturas históricas y que estarán al tanto de la rehabilitación que se hace en el recinto.El INAH colocaría cristal como protecciones en las imágenes, además hicieron recomendaciones a los trabajadores para evitar que dañen otras imágenes que puedan aparecer.“Se va a proteger para que la imagen quede como está, está muy buenas condiciones, para que no la toquen a la Virgen y a la Divina Providencia. Que le metan una pequeña restauración a la imagen porque tiene unos puntos de que está medio dañados o se deja así nada más y se le pone esa película que no recuerdo como se llama pero la protege y ya posteriormente pensamos ponerle un cristal para que la gente no las toque", indicó.Explicó que las obras que se realizan en la iglesia “La Pastora” son costeadas por un patronato y donaciones de veracruzanos.La construcción que data del siglo XVIII, fue usada además de iglesia como cuartel y estación de bomberos, lo cual explicaría el por qué fue pintada y tapadas las imágenes religiosas.“Le cubrieron los decorados de su época”, agregó.De acuerdo con el arquitecto, el experto en restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia que los visitó, comprometió trabajo conjunto y entregó un documento que les autoriza continuar con la rehabilitación.