INAPAM comenzará registro de veracruzanos mayores de 60 años

La Secretaría de Bienestar iniciará el próximo 16 de agosto la incorporación de personas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a partir de los 60 años de edad.Al informar lo anterior, el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara comentó que se estiman al menos un millón de veracruzanos los que se registren en los 216 módulos que se instalarán en todo el Estado.“El 16 de agosto se aperturarán 216 módulos en el estado de Veracruz para que los mayores de 60 años puedan ir, el objetivo es ampliar la cobertura, ampliar y mejorar los convenios que se tienen y beneficios para los mayores de 60 años. La credencial es en automático, ese día que llegan, ese día se le entrega, ya daremos los requisitos”, dijo.Resaltó que los adultos mayores de 60 años que ya tienen su credencial del INAPAM no necesitan renovarla, este registro que iniciará la próxima semana es para nuevos beneficiarios.Con esta credencial se tienen descuentos en impuestos y otros servicios que buscarán ampliarse las coberturas tanto en gobiernos municipales y estatales, como en empresas privadas.Originalmente, eran los ayuntamientos los que se encargaban de la incorporación de los adultos mayores al INAPAM, ahora que la Secretaría de Bienestar se encargará de ello, se espera que se incremente el padrón.De inicio se llegará a 40 municipios que no estaban empadronando a los abuelitos.“Estamos calculando que podrían ser hasta un millón de personas, la verdad es que la pensión de adulto mayor que es de 65 en adelante, atiende a un millón de veracruzanos y muchos de ellos no eran atendidos por el INAPAM porque llegar la cobertura a zonas muy lejanas es muy difícil”.El funcionario federal resaltó que planean llegar también a los postrados.