Inauguran “Casa Vegas”, complejo medieval de Orizaba

Al entregar sólo la primera etapa, el día de hoy fue inaugurado el recinto "Casa Vegas", un centro de espectáculos con gastronomía, historia, tabernas y museos. El costo para poder entrar será de 100 pesos para quienes no sean orizabeños.Aún y cuando no se ha revelado el monto total que se invirtió en este proyecto, que fue prometido en campaña por parte del munícipe Juan Manuel Diez Francos, este sábado ya abrió sus puertas.Aunque la fachada del castillo no está terminada en su totalidad, desde este día ya se comenzó a cobrar la entrada. Se espera que pueda atraer más turismo para la ciudad.Los espectáculos que se presentan son la actuación de personas realizando justas, un trío cantando, la presencia de personajes como bufones, heraldos del rey, brujas, hechiceras, caballeros, quienes andan por la zona y conviven con la gente. También hay un área dedicada para los infantes donde hay animales.Durante 4 meses fue construido este castillo y sus alrededores. Un promedio de mil 500 personas entre ellos albañiles, carpinteros, herreros, electricistas, ingenieros, arquitectos, los que hicieron una realidad esta obra.Incluso el presidente municipal, Juan Manuel Diez Francos, presumió que esta es la mejor versión del medioevo en México. "La época medieval no existió en América, por ello en Orizaba queremos dejar un vestigio para que todos los mexicanos conozcamos la historia de nuestros antepasados".De igual forma dijo que esta es la primera etapa de la obra, y se comprometió a que en el 2023 vendrán muchas cosas más y novedades.Dentro de las áreas que se pueden visitar está el arrabal, la abadía, el toboso y sus animales de granja junto al huerto. Los gitanos, el pueblo Saudita las hechiceras, el salón del Rey y la joya de la corona es el castillo.Para poder entrar al museo de la tortura, que aseveró Diez, es el mejor de Latinoamérica, todos los orizabeños deberán pagar 50 pesos, y para quienes pagaron 100 pesos por su entrada ya va incluida la visita a este lugar.Recordó que los pobladores de Orizaba, menores de edad y adultos mayores no pagarán el ingreso. El dinero que ingrese y será para pagar a los artistas que presentan los espectáculos, así como la vigilancia y electricidad.Para los municipios conurbados pronto se informará como podrán ingresar sin pagar.Cabe hacer menciones que las opiniones entre los ciudadanos están divididas, pues algunos están de acuerdo con este nuevo atractivo y otros piensan que fue un dinero invertido en una obra la cual obedece a un compromiso obligado de cumplir por ser promesa de campaña.