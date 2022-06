Inauguran comedor comunitario, en Ixhuatlancillo

Debido a que en el municipio de Ixhuatlancillo hay personas de la tercera edad que no cuentan con familiares y menores y jóvenes que están en una situación vulnerable por la falta de recursos de sus familias, integrantes de la agrupación Mujeres Voluntarias por el Desarrollo de Ixhuatlancillo inauguraron un comedor comunitario.De acuerdo con las integrantes, la intención es brindarles a estas personas una comida completa por una cuota de recuperación de 25 pesos, por lo que ellas estarían aportando prácticamente la preparación de los alimentos.Indicaron que este era un sueño que tenían desde hace muchos años y ahora lo pudieron concretar para ayudar a esos abuelitos que ya no tienen familia y niños y adolescentes cuyas familias no les pueden dar una buena comida y aquí podrán recibirla por una cuota módica.Mencionaron que además de esta iniciativa tienen otras con las que seguirán trabajando para ayudar en lo que puedan a su municipio y su gente.El comedor comunitario se encuentra ubicado en la calle 5 de Mayo esquina con Águila de Oro, en la cabecera municipal y ahí pueden acudir las personas de condición vulnerable para recibir una comida completa y los asociados, que pagarán 25 pesos de cuota, así como los no asociados, quienes pagarán 35 pesos por su platillo.