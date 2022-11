Inauguran en Xalapa el Museo Vivo del Papel, en La Ceiba Gráfica

Con la inauguración del Museo Vivo del Papel, en la ex Hacienda de La Orduña, finalizó la jornada Trayectorias del CECDA: Per Anderson”, en el que se contó con la participación de destacados artistas plásticos que compartieron su reflexión sobre la trascendencia del trabajo profesional del académico universitario.Estas jornadas iniciaron en el 2018, con el objetivo de revisar el trabajo alcanzado por los integrantes del CECDAUV, en esta edición se convocó a colegas, ex-alumnos y gestores para compartir su testimonio de la labor de Per como maestro, creativo, divulgador e investigador. En distintas mesas, charlas y presentación de un video se logró dialogar sobre su obra, su legado, sus aportaciones.Fue el pasado sábado en que inicio sus actividades el Museo del Papel, inauguración que tuvo mayor realce al tener la presencia de Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana (UV); de Silvia Alejandre, directora del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC); Ahtziri Molina, coordinadora del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana (CECDAUV), entre muchos otros personajes que llegaron desde temprano, a pesar de la distancia.Es importante destacar la actitud innovadora de Per Anderson, dentro de la Universidad Veracruzana, a lo largo de 37 años ha sido importante agente de cambio. Desde la fundación de la Facultad de Artes Plásticas, como maestro de litografía echo a andar el proyecto “litografía a la mexicana”, con el objetivo de impulsar materiales y herramientas nacionales. Todo ese trabajo previo, desplegado a lo largo de décadas de investigación, se compilan en el Museo Vivo del PapelEstá enfocado en recrear la historia desde sus inicios en China, hace 2000 años, hasta nuestros días. Produce de forma tradicional el papel de Kozo (boussonetia paperyphera), cuya fibra se obtiene de sus propios cultivos, pionero en México.Las hojas de papel se elaboran con el típico molde de bambú, llamado Su-Keta. La preparación previa de la fibra, se hace con la Naginata. El papel tipo europeo, también lo elaboran, como se hacía en Fabriano a partir de 1264, con moldes verjurados y marcas de agua. Las fibras usadas son preparadas en pilas holandesas, inventadas en aquel país en 1650.El Museo Vivo del Papel “en el, contamos su historia, damos talleres para que el participante pueda hacer su propio papel. Tambien hay una producción constante de papel, puesto a la venta. La alta calidad del papel permite que sea funcional para impresiones de litografía, grabado en metal y madera, tipografía e impresiones de ink jet.”Cabe mencionar que el Museo Vivo del Papel, es parte integral de La Ceiba Gráfica, asociación civil, sin fines de lucro, que desarrolla un proyecto cultural conalto nivel de autonomía, tecnología eindependencia económica, al crear fuentes de trabajo y oportunidades de creación artística.