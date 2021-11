Inauguran Expo Venta de arte popular indígena “Xochitekilt”

La directora General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, Xóchilt Molina González, señaló que están trabajando en todas las regiones del Estado para que los bordados, tejidos y artesanías tradicionales de los pueblos y comunidades originarias no se pierdan a causa del relevo generacional.Tras la inaguración de la Expo Venta de Arte Popular Indígena "Xochitekilt", en los bajos del Palacio de Gobierno, destacó que con estos eventos se busca preservar dicho legado, y que las personas que se dedican a su elaboración no dejen a un lado la actividad."Se está dando un gran impulso porque no queremos que se pierdan, nuestra identidad cultural es muy importante, pues es una sabiduría que nos heredaron nuestras abuelas y a pesar de los años seguimos hablando nuestras lenguas, seguimos tejiendo nuestros bordados y seguimos usando nuestra medicina tradicional", comentó.Además indicó que la alfarería, la danza, la música, la comida y otros sellos característicos de los indígenas siguen siendo parte importante de la vida de los indígenas veracruzanos y así quieren, desde la dependencia a su cargo, que siga sucediendo."En todas las regiones tenemos presencia y hoy la verdad la sensibilidad que se tiene y que mucha personas que no son indígenas nos van entendiendo más y eso elimina la discrimina y la exclusión, hoy vemos a más hombres y mujeres vestidos con nuestros trajes típicos", destacó Molina González.Comentó también que el apoyar a las mujeres indigenas para que sigan tejiendo sus bordados y haciendo sus artesanías, ayuda a empoderarlas económicamente y que tengan una fuente de ingresos propios."Apoyarlas para su comercialización justa y solidaria las empodera, y hace que las compañeras sean capaces de tomar sus decisiones, la mayoría (de los expositores) son mujeres, también hay hombres bordadores (...) las mujeres ya saben la dinámica y lo que queremos es que se vendan estos productos", refirió la funcionaria estatal.