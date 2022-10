Inauguran Expo Venta de Orquídeas y Suculentas, en Xalapa

Este domingo se inauguró la primera Expo Venta de Orquídeas y Suculentas en el Nido del Halcón, organizado por la Fundación UV y más de 30 productores de Xalapa y Coatepec."Están participando más de 30 expositores que vienen de la región, principalmente de Coatepec, que es donde se presenta el clima y las condiciones para las orquídeas", señaló Mauricio García, titular de la Fundación UV.Este evento se suma a otras expo ventas, organizados por la Asociación Verde, pero está es la primera expo venta de Orquídeas y Suculentas que se realiza en el Nido del Halcón, en Xalapa, donde además contará con talleres."Fueron varios intentos porque la pandemia no permitía reunirnos, pero lo logramos, aparte de la expo venta habrán talleres ya que es importante no nada más que el productor presente sus productos, sino que también la gente conozca que hay detrás de esto", declaró el director Mauricio García.En esta Expo venta de Orquídeas y Suculentas, se llevarán a cabo pláticas y talleres de técnicas de cultivo, principales cuidados, contenedores y tipos de sustratos, elaboración de abono, métodos de trasplante y enfermedades plagas y tratamientos.La Expo venta estará desde este sábado y hasta el martes 1 de noviembre, el costo de la entrada es de 25 pesos, y menores de 1. 10 cm no pagan boletos. También hay presentaciones de ballet y se ofrece café, macetas, pulseras, gorros y productos artesanales.Jorge García, es participante de esta Expo venta, es originario de Coatepec, en donde tiene su negocio "Venta de Orquídeas", con más de 70 años de antigüedad.'Tenemos una gran variedad de Orquídeas que producimos en Coatepec como Phalaenopsis, Robin, Coelogyne, Arundina bambusifolia, tenemos más de 50 variedades" comentó Jorge García.Comentó que se están acabando algunas variedades de orquídeas silvestres que hay en Xalapa, "cuando compramos unas orquídeas que venden en los mercados o planta colectada, estamos contribuyendo a que la depredación continúe, por lo que es importante evitar esto y compremos plantas ya establecidas, cultivadas, que se les van a dar bien, con su UMA y su permiso".En su negocio Venta de Orquídeas en Coatepec, iniciaron sus bisabuelos y ha pasado de generación en generación. Reciben visitantes de Guadalajara y Cuernavaca, a quienes les ofrecen orquídeas que "se den bien"."Como viene gente de varios lugares ofrecemos orquídeas de temperaturas altas, y las que se les darán en un ambiente más cálido. Xalapa tiene un clima agradable similar al de Coatepec, por la temperatura que tenemos aquí en Veracruz podemos cultivar una variedad de Orquídeas, como phalaenopsis, dendrobium, cattleya", expresó el productor.Los cuidados de las Orquídeas varían ya que algunos ocupan temperaturas de 10 a 20 grados, otras de 30 a 40 grados. Los precios que van desde 150 hasta 1200, dependiendo de la variedad de la planta.