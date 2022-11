Inauguran exposición de la Bienal de Arte Veracruz, en Xalapa

En la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa (GACX), se inauguró este viernes la exposición de la sexta Bienal de Arte Veracruz 2022. Los premios de adquisición fueron para Porfirio Carillo Castilla con su obra "Brazos Comunicantes", quien es académico de la UV; para Hugo Llanes con "Monumental", egresado de la facultad Artes Visuales; y para Atenea Castillo Baizabal, con ¡aymíserodemí!Así lo dictaminó un jurado integrado por Aleida Pardo, gestora cultural y curadora independiente; Edgar Orlaineta, artista visual; y Daniel Garza-Usabiaga, miembro del FONCA y curador; Sergio Rosete Xotlanihua, subdirector de Artes y Patrimonio; y Silvia Alejandre Prado, directora del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).Durante la premiación también se destacó a las piezas “Esculpir las memorias”, de Alexis Ortiz González, "Carnavales escondidos”, de Héctor Quintanar Pérez, “Balance”, de Pablo Muñoz, “Villarín, 3 de marzo, 2007”, de Julio Antonio Torres Lara y “Nube sobre cerro”, de Renata Cassiano, con menciones honoríficas.La inauguración de la Bienal Arte Veracruz registró gran afluencia de conocedores y público general; "Esta exposición reúne un conjunto de piezas de diferentes técnica, formato y aproximaciones temático-conceptuales de calidad tanto en su conjunto como en particular, reuniendo obra novedosas, experimentales y propositivas"."Brazos comunicantes" es una obra de brazos de hamacas de artisela y madera, "desde la investigación biofísica sobre su percepción por los animales humanos y no humanos - e incluso por las plantas -hasta en las intrigantes guías emocionales de colores, estos hijos de la luz y la sombra, de los fotones y las difracciones, son energías danzantes sobre conos en las retinas alucinadas"."Aymíserodemí", es una obra en acrílico sobre madera y habla de los memes representados a través de un lenguaje de pintura y globos de diálogos que verbalizan la obra"Soliloquio de Segismundo" de Pedro Calderón."Monumental, Instalación Mugre de Monumento sobre tela y video", es un performance de la Araucaria de Sebastián instalada en el distribuidor vial Araucarias de Xalapa. "El trabajo de Sebastián es conocido en el ámbito mexicano por levantar sospechas, no solo se trata de piezas con altísimos costos de producción sino que suelen aparecer en alianza con administraciones que cargan con grandes deudas públicas".Esta muestra de la Bienal de Arte Veracruz 2022, permanecerá en la GACX hasta febrero de 2023.