Inauguran exposición fotográfica en el Palacio Municipal de Coatepec

Rosalynn Bravo, autora de la exposición fotográfica "Aún respiramos", la cual fue instalada este lunes en bajos del Palacio Municipal en Coatepec, indicó que su obra nació de un conflicto.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, la fotógrafa señaló que la exposición da testimonio de su vida; de un divorcio doloroso que atravesó pero que la obligó a superar y fortalecerse.



Abundó que derivado de esta situación, tomó autorretratos que la llenaron de fuerza y a través de eso “renació” y superó la dificultad.



“La obra nació de un conflicto, a partir de mi divorcio que fue muy doloroso, te sientes muerta en vida, sola y culpable y no sabes para dónde ir. Estaba en esa situación y la pasión por la fotografía me sostuvo”, expresó.



Asimismo, comentó que a partir de esto empezó una nueva vida pero reconoció que el proyecto de fotografía no sólo es de ella, sino de otras “sobrevivientes” de situaciones difíciles y violencia.



“El verme en esas situaciones me llenó de fuerza, hice los autorretratos de la forma en que yo me sentía”, acotó.