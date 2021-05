Incendio de pastizales provoca carambola en la Coatzacoalcos-Minatitlán

Una carambola que involucró 5 vehículos, entre ellos un tráiler, ocurrió este miércoles en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, en el tramo conocido como Las Matas.



El incendio de pastizales a las orillas de la carretera mantiene poca visibilidad en la zona, lo que a su vez provocó que conductores terminaran protagonizando el accidente que calcinó varios automóviles en el carril que dirige de Coatzacoalcos a Minatitlán.



"Quisieron ganarle al humo, no había visibilidad, viene el tráiler y se los lleva. Estábamos en el otro carril trabajando en sofocar el fuego. Es por falta de visibilidad y de precaución", indicó Guillermo Hernández Urbina, director de Protección Civil en Minatitlán.



Autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como de Coatzacoalcos y Minatitlán arribaron al punto para brindar el auxilio correspondiente.



Uno de los coches particulares siniestrados terminó en el pantano, otro más volcado, un tercero pertenece al servicio de transporte público y el cuarto, al igual que los demás se calcinó por completo, mientras que el tráiler quedó dañado de la caja.



"La gente no entiende, el 80 por ciento de quienes les decimos que moderen su velocidad no hacen caso", finalizó el funcionario.