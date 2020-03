Incendio en faldas del Pico de Orizaba cobra la vida de dos personas, confirma PC

Luego del infortunado deceso del comisariado ejidal de Vaquería y el secretario ejidal de ese lugar en el incendio que se registra en las faldas del Pico de Orizaba, los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO de Ciudad Serdán, informó Manuel Barojas Vargas, director de Protección Civil de Atzitzintla.



Indicó que lamentablemente este siniestro cobró ya la vida de dos personas por la irresponsabilidad de algunas, ya que el fuego fue provocado.



Comentó que a pesar de que los brigadistas reciben cursos por parte de la CONAFOR, en ocasiones se presentan situaciones que escapan a su control y estas personas se toparon con un fuego frontal que avanzaba rápidamente, por lo que no pudieron escapar.



Descartó que hubiera cuatro brigadistas extraviados, como se había señalado a un inicio.



Indicó que actualmente la situación es crítica en las faldas del Pico de Orizaba pues no ha llovido y no hay humedad, pero sí hay mucho material que puede ser fácilmente combustible para un fuego.



Mencionó que, aunque se ha avanzado en el combate al incendio, aún hay puntos con fuego que no se han podido apagar por el difícil acceso.



Refirió que este incendio se inició en los límites de Atzitzintla y Ciudad Serdán, en la zona conocida como Mata Gruesa y aunque al momento no se tiene el reporte de las hectáreas afectadas por parte de la CONAFOR, estimó que podrían ser más de 100 hectáreas dañadas entre arbolado adulto, árboles pequeños y matorrales.



Cabe mencionar que las personas que perdieron la vida fueron Gustavo Chávez Vázquez y Sergio Chávez Romero, de 58 y 49 años, respectivamente.