Incentivarán a policías municipales de Xalapa con aumento salarial

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció un aumento salarial para los 374 policías municipales, quienes ahora recibirán un salario mensual de 14 mil 500 pesos (actualmente reciben 13 mil pesos), a partir de noviembre.Además, sostuvo que para el 2023 les podrían aumentar aún más su sueldo, pudiendo establecerse entre los 16 mil a 16 mil 500 pesos.“Hemos decidido incentivar a los policías de aquí a fin de año y el año que entra, colaborar con una mejor percepción económica. Ayer decidimos incorporar a los policías con un incremento al salario. En enero se hace la siguiente, para que estén casi llegando al nivel de los estatales”, comentó en entrevista.Ahued Bardahuil aseguró que los salarios de los elementos no eran de los mejores, por lo que este incremento se considerará en el presupuesto de egresos del 2023, que estipulará además entre 10 y 12 millones de pesos en equipamiento para uniformes tácticos y equipo certificado, así como la nómina para 100 elementos más.Destacó que esto contribuirá a tener uniformados más certificados y con un sueldo que les convenga y que pueda incentivar que más jóvenes busquen ingresar a la corporación, “que haya mayor contratación”.“Queremos contratar el año que entra 100 más, capacitarlos. Pero hay que tener un atractivo también económico para que les convenga”, reafirmó.Dijo una vez más que conforme a los estándares, en Xalapa se debería tener casi el triple de elementos, por lo que para el reclutamiento de los nuevos integrantes tendrá que emitirse una convocatoria a inicios del siguiente año una vez aprobado el techo financiero para la contratación.“La mayoría de los que participan (en convocatorias) se están quedando. Desde luego lamentamos que algunos no por alguna razón en el mismo proceso. Acuérdense que nosotros pagamos para que nos los validen, por sí sola la Policía no puede validarlos, tienen que pasar un proceso de certificación y capacitación. Una vez que hayan pasado ellos el examen correspondiente, nos los autoricen para contratación”, resaltó Ricardo Ahued.