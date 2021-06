Incertidumbre económica para Poza Rica si retiran oficinas de PEMEX

El posible traslado de sede para las oficinas de la Subdirección Región Norte de Pemex al puerto de Veracruz dejará consecuencias económicas para Poza Rica, advierte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Francisco Javier López Gómez.



Tras varios años que las oficinas de gerencia se han asentado en Poza Rica y ahora puedan ser concentradas en el puerto de Veracruz eso provoca incertidumbre al sector empresarial. La CANACO realizó su pronunciamiento tras difundirse esta información en medios de comunicación.



Su presidente Francisco Javier López dijo que esto provocaría consecuencias económicas para la ciudad. Mencionó que esta información es extraoficial, por fuentes confiables que le compartieron de esta decisión que podría poner a cabo PEMEX, sin determinarse aún la fecha.



Esto provoca preocupación ya que recordó que el Gobierno Federal habría prometido pese a que se había prometido la reactivación, luego de la crisis que ha dejado la pandemia por coronavirus ante la suspensión de actividades comerciales que se tuvieron que realizar.



"El número de personas que se mueve, no es tanto, tengo entendido que son 50 personas, pero las consecuencias de lo que viene, sí", expresó López Gómez que sin estas oficinas dejará de ofrecer derrama ya que en la Subdirección y dos gerencias se realizan las firmas de contrato y esto preocupa por ser el inicio del retiro de muchas otras oficinas de la empresa productiva.



El sector empresarial se ve obligado a no depender de la industria petrolera, el presidente de CANACO lo reconoce, pero advirtió que generar otras alternativas económicas o arribo de sectores productivos se requiere de servicios públicos al cien por ciento y esto no así, ya que también está pendiente que se formalice la zona metropolitana para Poza Rica.