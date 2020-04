Incertidumbre entre sector empresarial ante posible ampliación de cuarentena

Incertidumbre es lo que prevalece en el sector empresarial, pues, aunque la fecha para terminar la cuarentena es el 30 de abril, no se sabe si se pudiera extender y de ser el caso, hay muchas pequeñas empresas que no tienen cómo sostener su plantilla, señaló Omar Kuri Ceja, vicepresidente de Programas Comerciales, Servicios y Turismo de la CONCANACO.



Recordó que se está pidiendo a las empresas consideradas no prioritarias cerrar y que no despidan a sus empleados y muchos empresarios están respondiendo bien y haciendo un esfuerzo pero si el cierre se alarga, no podrán sostener la plantilla y además pagar impuestos federales, cuotas obrero-patronales, energía eléctrica y renta u otros servicios.



Mencionó que por parte del Gobierno del Estado se está planteando un protocolo para posponer el pago del Impuesto Sobre la Nómina, lo que sin duda es un buen apoyo pero no es suficiente.



Indicó que las autoridades deben estar conscientes de que, si no se dan apoyos a las empresas para subsistir, éstas terminarán cerrando y son personas que se quedarán sin un empleo pero además, a quién les van a seguir cobrando ellos impuestos.



Señaló que por parte del sector empresarial hay disposición de coadyuvar pero si no hay ayuda para ellas, terminarán cerrando definitivamente.