Incierto futuro para diputados panistas que apoyaron la “Ley Nahle”

En el Congreso de Veracruz, diputados panistas que fueron sometidos a procesos de expulsión tanto de las bancadas legislativas como del partido mismo, descartaron que al momento ya no pertenezcan al Grupo Legislativo del blanquiazul.Igualmente, afirmaron que será decisión propia abandonar las filas del PAN, aunque dijeron desconocer si el instituto político vaya a tomar otras determinaciones a futuro.En entrevistas por separado, los legisladores Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Othón Hernández Candanedo y Hugo González Saavedra coincidieron en el despropósito de pretender expulsarlos por haber votado a favor de la reforma a la Constitución Política de Veracruz, que permite que personas no nacidas en la entidad, puedan acceder a candidaturas para la gubernatura.La reforma, bautizada como la “Ley Nahle”, fue vista por la oposición como “un traje a la medida” a la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, para impulsar su candidatura en 2024 y pueda suceder al actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.El voto a favor de esta reforma por parte de la cúpula panista veracruzana fue vista como una traición y se iniciaron procesos para expulsar a los tres diputados.Sin embargo, en el caso de González Saavedra, este es candidato externo y no milita en el partido, de ahí que en todo el proceso haya estado despreocupado respecto al proceso iniciado en su contra.Sobre su permanencia en la bancada, aseveró en entrevista que todo parece indicar que sigue perteneciendo a ella.“Pero yo creo que, en los próximos días, nuestro coordinador actual el diputado Cambranis, hablaremos y si no se puede (seguir formando parte de la bancada) ya se verá”, dijo.El legislador enfatizó que tiene alta gratitud por el partido porque le ha dado la oportunidad de abanderar sus causas “y vamos a seguir trabajando para ello”.Criticó que el partido haya tomado la decisión “muy rápida” de sancionar a los legisladores, máxime que el partido en el poder ni siquiera necesitaba votos de la oposición para sacar adelante la reforma.Por su parte, Nora Lagunes estimó su permanencia en la bancada y descartó que haya pensado en conformar una minibancada con sus compañeros sujetos a proceso.La legisladora, quien logró revertir la decisión de echarla del partido a través de recursos ante tribunales, insistió que no hay argumentos sólidos para dejarla fuera del partido o la bancada.“Es algo que está descartado porque hasta el momento estamos en el grupo legislativo del Partido Acción Nacional, no es algo que yo tenga en mente, algo que esté considerando”, dijo.Reiteró que tan no piensa en dejar el partido o la bancada que por eso procedió ante tribunales “porque yo lo que quería es que se defendiera mi militancia y la pertenencia en el grupo parlamentario al cual yo pertenezco y quiero seguir estando”, acotó.Finalmente, Othón Hernández Candanedo, quien antes de ser expulsado puso su renuncia al partido, también descartó unirse a alguna otra bancada o abandonar la del PAN.El expresidente municipal de Misantla, a quien se le restituyeron también mediante tribunales todos sus derechos político-electorales, dijo que sigue perteneciendo al PAN y a su grupo legislativo.“Hasta el día de hoy. Posterior no sé qué vaya a pasar, pero hoy te puedo decir que sigue siendo un servidor parte del grupo legislativo y militante y diputado del PAN”, añadió.