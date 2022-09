Inclusión para "todxs": Suprema Corte se suma al lenguaje no binario

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, destacó que todas las reglas son cambiantes, incluyendo las de la Real Academia Española.Lo anterior al destacar la actualización del Protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales” que presentó el máximo tribunal en México.“Algo muy importante de este protocolo es que se escribe en un lenguaje no binario y esto es muy relevante porque el lenguaje también genera violencia.“El lenguaje también genera discriminación, el lenguaje no es un tema de corrección si aceptamos o cuidamos o nos acoplamos a las reglas de la Real Academia sino es algo mucho más profundo, el lenguaje es una forma de igualar, es una forma de protestar, es una forma de reaccionar ante el odio y la discriminación, a veces inconsciente pero siempre real, que trae el lenguaje binario y tradicional”, expresó.Zaldívar subrayó que el lenguaje no binario busca generar cambios, aunque no sea necesario para institución cultural dedicada a regular la lingüística entre el mundo hispanohablante.“De tal suerte que más allá de reglas que nadie está discutiendo y que alguien puso en un momento y que también son cambiantes, el lenguaje incluyente y el lenguaje no binario busca generar una realidad diferente, busca coadyuvar a que la gente cuando escucha, habla y lee este tipo de lenguaje entienda que la realidad debe de ser diferente a aquella que nos enseñaron.“Y que en lenguaje efectivamente modifica realidades y que el discurso modifica realidades y que por eso cuando optamos por este lenguaje lo hacemos con toda la conciencia que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua no es necesario, pero de acuerdo con los derechos quizás no sólo sea necesario, sino en ocasiones imprescindible”, agregó.Durante la presentación del protocolo subrayó que, si México busca ser un país justo, democrático, libre, y hasta decente, tiene que aceptar a todas las personas como son:"Tenemos que respetar los derechos de todas, de todos y de todes, tenemos que reconocer su identidad, tenemos que reconocer su derecho a la orientación sexual, tenemos que reconocer su libre desarrollo a su personalidad y tenemos que luchar todos los días en contra de los discursos de odio y de la violencia en contra de todas las personas, pero particularmente de las mujeres y de los grupos de la diversidad sexual".Añadió que este protocolo servirá para que las personas juzgadoras tengan las herramientas para buscar la igualdad sustantiva, detectar vulnerabilidades y para hacer diferencia en sus sentencias, pero también para que las personas defensoras de estos grupos vulnerables, conozcan que este protocolo lo pueden hacer llegar a los jueces y juezas para que su proceso se lleve a cabo de forma diferente.El lenguaje incluyente y no binario es una forma de igualar. No pretende ser correcto, sino desafiar la realidad y transformarla. Más allá de reglas, se trata de construir un mundo diferente, en el que todas las personas son visibles y respetadas por igual. pic.twitter.com/fA8llHrJ2C — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) September 27, 2022