Inconformes con clasificación de feminicidios pueden acudir ante la CIDH, dice Diputado

El presidente del Congreso de Veracruz, Rubén Ríos, señaló a los inconformes con la clasificación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a los casos de feminicidios, que pueden acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Recordó que los homicidios pueden clasificarse como feminicidio después de que se abre una carpeta de investigación de acuerdo con las pruebas que se obtengan en las investigaciones.



“A la hora de pasar a un juez de control ya se puede consignar como un delito de feminicidio; el hecho de que se reciba una carpeta de investigación de homicidio no quiere decir que no se tipifique como feminicidio”, declaró, descartando que la Fiscalía esté contrariando tratados internacionales.



Cabe recordar que la Fiscalía General informó que reclasificó varios de estos delitos, debido a que no todos cumplían con las características para ser considerados como tal, esto por parte de la encargada, Verónica Hernández, diciéndose respetuoso de la autonomía y al marco legal.



Además, Ríos Uribe dijo que los inconformes con esta situación pueden acudir a quejarse ante Derechos Humanos (CNDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



“Yo creo que si a alguien se le violenta el marco de derecho están los Derechos Humanos, la Corte Interamericana y con base a los datos de prueba si es que hay una violación serán las mismas cortes quienes determinen, pero no podemos prejuzgar nosotros”, declaró el legislador.



Rechazó que la Fiscalía busque reducir las cifras del feminicidio o maquillar, puesto que está obligada a cumplir con el marco legal.