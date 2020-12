Incontrolable la venta de pirotecnia por redes sociales: PC de Poza Rica

El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, José Jesús García, dijo que hasta el momento no hay ningún permiso autorizado para la venta de pirotecnia durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.



Mencionó que ha cotejado la información con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y no hay ninguna autorización solicitada. Dijo que es el Ejército Mexicano, quien determina las sanciones a las personas que incurran en la venta de estos artículos explosivos.



Sin embargo, en redes sociales, lamentó que se mantiene de manera incontrolable la venta de pirotecnia y que no puede precisarse la ubicación de quienes comercializan, porque usan perfiles falsos.



La SEDENA es la única autoridad que puede dar permisos para el manejo o venta de explosivos, a decir del funcionario municipal, la venta ilegal también puede ser denunciada a las autoridades municipales, especialmente si son grandes volúmenes de estos artefactos para que se aplique una medida más estricta.



De acuerdo con datos registrados en el 2019, el Director de PC dijo que el 90 por ciento de 40 negocios que se localizaron en la ciudad no tenían permiso, casos que tuvieron seguimiento por la Secretaría de Seguridad.