Incrementa 400% recaudación en Comercio de Coatzacoalcos

Hasta en un 400 por ciento incrementó la recaudación en la Dirección de Comercio luego de que más vendedores han formalizado sus actividades.Así lo confirmó el jefe del área municipal en Coatzacoalcos, Miguel Espinoza Villegas, quien destacó que esto da prueba de que la corrupción se ha ido erradicando.Asimismo, compartió que muchos vendedores ambulantes se han regularizado, lo que ha engrosado el incremento de ingresos económicos."Estamos hablando de alrededor de un 400 por ciento de crecimiento en la recaudación, esto es el indicativo que la corrupción ha sido abatida en los inspectores de comercio y para bien la conciencia por parte del vendedor que de manera voluntaria, obviamente se les hace un recordatorio al que se va atrasando pero se ponen al corriente" dijo.Explicó que en el área a su cargo no se reciben los recursos, pues todo se realiza a través de la Dirección de Ingresos."Se dan cuenta que todo va directo a las arcas del Ayuntamiento, no se queda nada en el Departamento de Comercio, todo es a través de un sistema, el sistema de recaudación municipal en la cual estamos enlazados con las cajas de Tesorería”, reveló.Actualmente se está dando continuidad al trabajo que inició en la pasada administración, haciendo un llamado al sector “informal” a delimitar bien el espacio que tienen en la calle, así como no otorgar nuevos permisos para la ubicación de puestos ambulantes.“Los que ya están, invitarlos nuevamente a que se reduzcan a lo que marca el código hacendario que son 2 metros lineales de frente, esa es la función que está teniendo el departamento de Comercio, seguimos con cero decomisos, todo es a través del diálogo, sabemos que hay vendedores que están reacios pero la mayoría del 80 a 90 por ciento están con la mejor disposición de acatar esa instrucción”, finalizó.