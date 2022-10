Incrementa demanda de alimentos en zonas rurales del Estado

La demanda de alimentos por parte de la población que habita en zonas rurales del Estado se ha incrementado, sin embargo no se cuenta con el abasto suficiente que se distribuye a través del Banco de Alimentos de Veracruz.Durante la pandemia disminuyó la entrega de apoyos en zonas alejadas de Veracruz pero ante la solicitud de la población ya se empezó a retomar la ruta que va desde Alvarado hasta Catemaco.El director del Banco de Alimentos, Darío Jiménez Romero, indicó que en la parte urbana la demanda se ha mantenido."Lo principal es en las zonas rurales, aquí en la ciudad si hay demanda pero no se ha incrementado tanto como en la zona rural, ya no íbamos por la pandemia habíamos dejado algunas rutas como Alvarado, Lerdo de Tejada hasta llegar a San Andrés. Esa ruta la habíamos dejado que nos han insistido mucho y las estamos retomando", dijo.En el marco del día mundial de la alimentación, a conmemorarse el 16 de octubre, se inició la colecta anual de alimentos.Y es que lamentó el abasto ha disminuido y esto ha dificultado la distribución de los alimentos en las familias que requieren la asistencia.En cuanto a las donaciones de frutas y verduras se han mantenido, pero hay escasez de productos de abarrote."Si no hay donaciones, si se nos escasean, antes íbamos una vez a la semana, por la misma escasez empezamos una vez a la quincena, ahora vamos tres semanas y le damos la vuelta a los lugares. Las frutas y verduras y que son del campo hemos mantenido más o menos lo que hace falta es lo que llamamos abarrote como frijol, aceite pasta, antes nos donaban mucha leche".A través de esta colecta anual piden que la población donde este tipo de alimentos para que sean llevados a la quienes más lo necesitan.