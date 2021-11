Incrementa interés de jóvenes por convertirse en paramédicos, afirman

Este año ha habido mayor interés de los jóvenes por la labor de los paramédicos, quienes también han estado en las primeras líneas de combate contra el COVID-19, aseguró el coordinador de Capacitación de la delegación de la Cruz Roja en Coatepec, Edwin Armando Pozos.Agregó que la institución forma a Técnicos en Urgencias Médicas Básicas para que puedan incorporarse a las dependencias públicas o privadas.“Este año ha habido mayor interés por la labor que realizamos y formar nuevos paramédicos, no formamos paramédicos sólo para la Cruz Roja sino para que se incluyan en diferentes instituciones”, explicó.Actualmente 18 jóvenes toman el curso impartido por esta delegación de manera presencial y ya se encuentran en la recta final, pues podrían acreditarse a finales de enero de 2022, comentó.En este sentido, señaló que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de contagio entre los alumnos que están en dicho curso.“Estamos en modalidad presencial con todos los protocolos de salud, continuamos con un número de 18 alumnos, los días domingos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, ya estamos en la recta final, nos quedan tres meses y se espera que a finales de enero puedan realizar su examen de acreditación”, añadió.Recalcó que la convocatoria fue para un número reducido, con la finalidad de minimizar riesgos de contagios.“Afortunadamente no hemos tenido casos de contagio pero se están tomando todas las precauciones”, finalizó.