Incrementan contagios COVID-19 en industria panificadora de Veracruz Puerto

El incremento de contagios por la nueva variante del COVID-19, Ómicron, ha impactado en alrededor de un 20 por ciento de la plantilla laboral de la industria panificadora en Veracruz.Ante casos y posibles contagios del virus se ha tenido que aislar a los empleados, por lo que hay menos personal en sucursales, así lo indicó el consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Nahum Bichir Lajud.Bichir Lajud dio a conocer que se han presentado resultados positivos de la enfermedad y otros son sospechosos, quienes de forma preventiva se aíslan hasta conocer sus resultados; en todos los casos, los empleados regresan sin mayores complicaciones tras la recuperación."Afortunadamente regresan, esta enfermedad viene muy benévola por así decirlo, en comparación con otras variantes y esperamos que ya salvemos esta situación. Estamos hablando de un 20 por ciento del personal que ha estado incapacitado, dicen que es laringitis o gripa, ya no se sabe pero con síntomas mejor a casa para no afectar", detalló.El empresario panificador expresó que dentro de los centros de trabajo se extreman las medidas de protección; además de portar cubrebocas, se prioriza la sana distancia."Empezamos con algo de contagios, lo que hicimos fue esperarlos y tomar las medidas de seguridad; en varias panaderías sólo hay 1 o 2 trabajando, máximo son 4 por mesa y con su respectiva protección. Sí nos ha pegado, sobre todo por el transporte público, donde no tienen limitantes", finalizó.