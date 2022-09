Incrementan rescates de migrantes por mar en el sur del Estado: SEMAR

La Secretaría de Marina con destacamento en el sur de Veracruz participó por primera vez en temas de rescate de migrantes por el mar, en mayo de este año, cuando indocumentados eran traficados en el Golfo de México en el municipio de Agua Dulce.Así lo confirmó el vicealmirante de la Séptima Zona Naval, Marcos Hernández Gutiérrez, quien reconoció que estas actividades se han incrementado en este 2022."Tenemos un sistema establecido, coadyuvamos con migración para evitar el tráfico de personas indocumentadas, en ese sentido también lo hacemos desde Tonalá. Si definitivamente hay más, no podría dar un porcentaje, este año es la primera vez que involucran de manera directa a la Marina para este tipo de situaciones", dijo.En este sentido, manifestó que en el sur de Veracruz, Coatzacoalcos y Agua Dulce son los municipios donde se mantiene un monitoreo constante por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, debido a que son ciudades costeras.Con esto se busca evitar la ejecución de delitos propios del mar como la piratería, la pesca ilegal y el contrabando de especies, aunque descartó que en Coatzacoalcos se hayan detectado actividades de piratería, pero dijo que la vigilancia es permanente."Nuestro principal trabajo es marítimo costero y Coatzacoalcos al ser ciudad costera es ahí donde enfocamos nuestros esfuerzos al igual que en Tonalá que es parte de la jurisdicción de la 7ma Zona Naval. En esos puntos hay establecimiento y vigilancia del estado de derecho en la mar en lo que corresponde a la Semar", aseguró.Aunque dijo que en Coatzacoalcos no han tenido actos de piratería, mencionó que cuando han vizualizado alguna problemática establecen vigilancia y se han evitado los casos."No hemos tenido detenidos porque no ha habido, se han evitado", señaló.