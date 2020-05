Incrementan servicios en Cruz Roja por suicidios; piden estar atentos de familiares

En las dos últimas semanas, se han incrementado los servicios en Cruz Roja por suicidios, el llamado es a estar atentos a los familiares ya que se pueden prevenir, pues hay señales anticipadas de quién comete estos actos, señaló el director de la benemérita institución, Jorge García Pérez.



En la zona Centro se registraron tres suicidios y un intento en la última semana de abril, lo cual enciende el foco rojo en este tema.



A estos se suma hoy uno más, el de un niño de 12 años en el municipio de Zongolica.



"Hay señales que dan desde semanas antes, no es de un día para otro, realmente no sabemos que es lo que los lleva a tomar esa decisión pero no habíamos tenido esas cifras".



El fenómeno se presenta en primavera e invierno, refirió el entrevistado tras agregar que los casos podrían incrementar ante la contingencia de COVID-19.



Reseñó que este fenómeno no es privativo de algún sector de la sociedad, ya que las víctimas han sido de 14 a los 56 años de edad, por lo cual reiteró a la ciudadanía estar pendientes de sus familiares sobre todo si saben que son depresivos, pues considera que no hay motivos para quitarse la vida.