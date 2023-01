Incremento al predial en Xalapa, por debajo del de Veracruz y Boca del Río: Notarios

El incremento al impuesto predial en Xalapa es proporcional a las demás ciudades de Veracruz y en todo caso, apegado a la Ley de Ingresos 2023, coincidieron especialistas del Derecho al participar en el panel “Las virtudes y los vicios del incremento a las contribuciones municipales en Xalapa” en DefiendeTV por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.Bajo la moderación de Roberto Mercado, el notario público número 6 de Xalapa, Daniel Reyes Morán y el secretario del Colegio de Notarios de Veracruz y notario número 37 de Xalapa, Gabriel Antonio Mendiola García, enfatizaron que dicha obligación en todo momento es proporcional al patrimonio del contribuyente, es decir, pagan más quienes más tienen.Respecto al predial, Mendiola García recordó que dicha contribución le sirve al municipio para captar recursos y prestar servicios y en el caso del ciudadano, le sirve para contar con mejor alumbrado público, vialidades y recolección de desechos.Añadió que incluso con un incremento de más de 40 por ciento, dicha proporción es comparativamente “bajo”, dado que no había habido una actualización de las tablas de valor catastral.Además, el incremento al gravamen se calculó a partir de un análisis previo en el Ayuntamiento, mismo que fue presentado ante la LXVI Legislatura y que estudió y aprobó la Ley de Ingresos para el municipio de Xalapa.Y es que el nuevo cobro del impuesto no contempló incrementos sobre los predios con un valor catastral de los 0.0 a los 400 mil pesos; y de los 400 mil a los 800 mil aumenta al 0.60 al millar; de los 800 mil a un millón 200 mil, 0.80 al millar; de un millón 200 mil a 2.5 millones, 0.90 al millar; y de 2.5 millones a 5 millones, 1 al millar.“Si mi propiedad es más grande y está en una zona con mayores servicios y más modernos, no es proporcional a que mi propiedad sea más chica” observó el Notario.En cuanto al traslado de dominio, que es el tributo que se paga, el Notario Mendiola García explicó que dicho tributo se genera cuando alguien adquiere una propiedad y es uno de los ingresos más altos que capta el municipio a partir de una estimación de las ventas de inmuebles.“El municipio de Xalapa tiene proyectado que va a obtener alrededor de 104 millones de pesos, pero no sabemos si sí o no” añadió el especialista, quien consideró que dicho incremento sí fue necesario y no se observa una afectación a los notarios y lo paga quien compra una propiedad.Igual aporte dio el Notario Reyes Morán, quien recalcó que el impuesto predial grava a quien tiene patrimonio y por lo tanto, es una contribución dirigida a los dueños de propiedades y cumple con el principio de proporcionalidad.“Hay una tasa que es del 0.5 por ciento, y que puede llegar dependiendo del tipo de propiedad al 5 al millar en predios rústicos y que no se encuentran construidos”.Admitió que si bien el tributo puede llegar a ser agresivo y un impacto a la economía, el Ayuntamiento da la oportunidad de pagar el primer periodo, que cubre el primer semestre y el segundo periodo.Reyes orante también advirtió que por predial, el municipio de Xalapa contempla ingresar cerca de 100 millones de pesos en 2023, mientras el presupuesto de ingresos para el municipio es de 1,700 millones de pesos.“Lo que se paga de predial no es el gran ingreso del Ayuntamiento y el Ayuntamiento tiene que proveer mejores servicios”.Sostuvo que tan sólo el rubro de Seguridad Pública Municipal implica un presupuesto equivalente a la recaudación anual del predial, considerando la meta del Ayuntamiento de garantizar la prevención del delito en todos los sectores.Al mismo tiempo observó que dicho incremento al predial en Xalapa es casi proporcional a los de Veracruz y Boca del Río, e incluso, por debajo de ambas demarcaciones.Y en el caso de Naolinco de Victoria, observó el entrevistado, el valor catastral fluctúa a casi igual proporción del valor comercial, situación que no ocurre en Xalapa.“El incremento está justificado, ajustado a la realidad actual, desconozco cuáles fueron los estudios de la administración municipal, ellos debieron haberlo realizado y justificado correctamente porque si no, no hubieran sido autorizados por el Congreso” añadió.Reyes Morán recordó que el incremento al traslado de dominio igual fue proporcional, de 1 a 1.2 por ciento, y protege programas de fomento a la vivienda.