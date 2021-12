Incremento al salario mínimo será insuficiente, afirman

El incremento del 22 por ciento al salario mínimo que se prevé para el 2022 será insuficiente, toda vez que los productos básicos han sufrido aumentos en sus precios hasta en un 50 por ciento, consideró el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta.Entrevistado, dijo que el salario mínimo para el siguiente año se convertirá en “polvo” para adquirir productos elementales como huevo, aceite, arroz, tortillas, entre otros.“El salario mínimo será polvo, ese aumento de 31.18 pesos, quedando en 172.87 pesos, va a ser insuficiente, es decir para los más vulnerables, pues son quienes sufren el incremento de los precios de los productos básicos”, detalló.Opinó que para medir el incremento al salario mínimo no se debe tomar la inflación como parámetro, pues ésta no representa el aumento de los productos de primera necesidad.Agregó que el aumento en el salario debería ser por lo menos de un 40 por ciento, para poder cubrir las necesidades más básicas pero sin tomar en cuenta los gastos de servicios y de transporte.“Debería ser por lo menos el aumento al salario en un 40 por ciento, quedando en 242 pesos, respecto al año pasado, pues sería el promedio de la canasta básica; no se debe tomar la inflación como un parámetro para medir el incremento al salario porque no representa mucho el incremento de los productos”, finalizó.