Incremento de precios en insumos a taquerías de Orizaba y la región

Un promedio de 74 taquerías de Orizaba y Río Blanco han tenido que elevar el costo de sus productos tras registrar una escalada de precios en los insumos de primera necesidad para su servicio.Horacio Salgado, comerciante de tacos en la región de Orizaba, señaló que de noviembre del 2021 a mayo de 2022 los precios se han mantenido al alza y, con ello, el costo de un taco que valía entre 10 y 14 pesos, ahora cuesta de 14 hasta 16 pesos, según sea el ingrediente principal."Los clientes lo primero que te preguntan es por qué el incremento pero el precio de la gasolina es lo primero que te pega al aumento de todos los productos. Luego tuvimos el incremento del limón y la verdura, luego la carne, el gas LP, la tortilla y el aguacate. Cuando sumas todo pues ya te resulta incosteable", señaló el comerciante.Las taquerías de la región no están adheridas a un organismo comercial; el precio se da con base en la libre competencia y la economía de la zona.José Luís "el Güero", quien lleva en el negocio 35 años, asegura que sus clientes siguen llegando pero si antes una familia promedio de cuatro integrantes se comía 24 tacos, ahora sólo se comen 16, por decir un ejemplo."También va a llegar el momento en que no podamos subir el precio, no me imagino a alguien pagando 25 pesos por un taco o 40 pesos por una torta, aunque en algunas regiones del país ya se da", precisó.Coincidieron en que el precio del aguacate, que está entre 100 y 120 pesos el kilo, es de lo que más afecta; así como el imparable aumento de precios en el kilo de tortillas, pues actualmente está en 16 pesos, además del limón, que está en 60.