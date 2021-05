Incumple Gobierno de Veracruz con pagos a empresarios a través de factoraje

El gremio empresarial de Xalapa reiteró la exigencia de pago de los adeudos del Poder Ejecutivo por medio del factoraje.



A decir del presidente del Consejo Empresarial Metropolitano (CEM) de Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, se programó para el pasado mes de abril una asignación de pagos a los acreedores, sin embargo, ésta no se cumplió.



Cabe recordar que 8 meses atrás, el 17 de agosto de 2020 (https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-factoraje-gobierno-de-veracruz-comenzara-a-pagar-deudas-con-empresas-323545.html), el Gobierno de Veracruz anunció el inicio del proceso de factoraje con los acreedores del Ejecutivo y en donde participa el Banco Mercantil del Norte (Banorte).



“Nos habían informado que a partir de abril iban a empezar a pagar o a abonar por medio del factoraje pero ya estamos a mayo, no tenemos ninguna noticia por parte de la Secretaría de Finanzas si va a haber o no va a haber este pago”.



Recordó que los empresarios arriesgaron su patrimonio al dar servicios de proveeduría al Gobierno de Veracruz.



“Y esperemos que pronto tengamos una reunión con el Secretario para que podamos hacer un calendario de pagos y sea lo más pronto posible”.



Dijo que el empresariado busca programar una reunión urgente con el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, para definir el calendario de pagos, mesas de trabajo y contar con un estatus de qué le falta a cada empresa respecto a la documentación para acreditar los adeudos.