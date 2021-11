Indagan si hubo corrupción en SEDARPA con extitular Eduardo Cadena

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz (SEDARPA), Evaristo Ovando Ramírez, confirmó que el Órgano Interno de Control de la dependencia continúa revisando la gestión de Eduardo Cadena Cerón ante señalamientos de corrupción.Cuestionado sobre el tema por el diputade de MORENA, Gonzalo Durán Chincoya, el funcionario señaló que la dependencia mantiene una lucha contra la corrupción transparentando los contratos públicos mediante convocatorias, apuntando que incluso se busca combatir el acaparamiento de apoyos al campo por parte de “gestores”.“El compromiso de transparencia es obligado; ahí no hay vuelta de hoja, es la Ley y es un tema que tenemos que atender. Por eso ahora que tomé posesión lo primero que hice fue hacer convocatorias públicas para transparentar la utilización del recurso públicos”, dijo el Secretario en su comparecencia.Subrayó que, al igual que el Gobierno Federal, la SEDARPA lo que busca es que los recursos no se queden en manos de líderes y se entreguen de forma directa a productores en el campo veracruzano.“El gran problema es el tema de la famosa gestoría, pues, la gestoría de organización o de grupos de interés que gestionan apoyos públicos. Nuestra gran preocupación es hacer cada vez más llegar al productor el acceso a ese tipo de incentivos o de apoyos, por eso hicimos convocatorias”.Respecto a los concursos, destacó que a la fecha se elaboran en español, así como náhuatl y totonaca, que son las lenguas más habladas en la entidad.Respecto a los señalamientos de corrupción dijo que recibió la dependencia el 21 de junio de este año, pero todavía continúa el proceso administrativo correspondiente.“Lo quiero decir que no ha terminado porque pues estamos revisando los temas. Ya revisamos y normalmente el procedimiento, el funcionario entrante recibe lo que la saliente entrega, es el estado de las cosas que guarda la administración pública; hay un tiempo perentorio para que el servidor público que recibe haga observaciones y comentarios, hay un tiempo perentorio para que el que entregó haga observaciones y después hay otro momento en donde el servidor público que recibe haga otras observaciones.“Estamos en ese proceso, esa parte la tiene el Órgano Interno de Control, hasta ahí vamos, no se ha finiquitado. En ese proceso estamos, así vamos, la verdad que tenemos que guardar ciertos protocolos, procesos y tendrá que emitir una opinión el órgano interno de control y en eso estamos”, refirió.