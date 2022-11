Índice de violencia feminicida ha bajado con la 4T, presume Secretario de Gobierno

Foto: Patricia Barradas



Al sacar una pancarta que comparaba las cifras de este Gobierno con los anteriores en materia de protección a las mujeres, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, evadió responder en concreto los cuestionamientos de la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anilú Ingram Vallines sobre feminicidios, violencia de género, acoso sexual y desapariciones de mujeres en Veracruz.Durante la ronda de preguntas y respuestas en la comparecencia del servidor público, la legisladora cuestionó sobre los 246 feminicidios y las mil 463 mujeres desaparecidas en toda la entidad a lo largo de este Gobierno.Dichas cifras, reportadas por el Observatorio Universitario de Violencias contra las mujeres de la Universidad Veracruzana (UV) fueron evadidas por el funcionario.También evadió contestar las que se refieren al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), que contabiliza 2 mil 514 mujeres y niñas desaparecidas, lo que llevó al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidios solicitar una tercera alerta de Violencia de Género contra las mujeres.Al respecto, Ingram Vallines cuestionó acerca de las acciones y políticas públicas que se están implementando para poner freno a esta problemática.Por ello, la congresista le preguntó cuáles son las acciones, las políticas públicas que están realizando para frenar estos problemas.Sin responder, el servidor público sacó en su lugar una cartulina en la que se observaban los índices de violencia durante los gobiernos del PRI y del PAN.“¿Qué hacemos para prevenir la violencia feminicida? Se lo voy a mostrar, actuamos con la Ley”, dijo para inmediatamente sacar el cartel en medio de aplausos de los presentes.“Estos eran los índices de violencia feminicida que había en gobiernos pasados y como paulatinamente se han reducido porque aquí se busca que quien atente contra una mujer, se aplique la Ley sin distingos”, dijo.Anilú Ingram también pidió cuentas acerca de la última actualización del programa para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas y los avances de la Declaratoria de programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de derechos humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, que emitió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al inicio de su Gobierno, en 2018.Este cuestionamiento tampoco fue respondido de manera clara por el secretario, quien sólo reiteró que se trabaja en programas de prevención de violencia contra las mujeres, indicando que prevenir la violencia a las mujeres no es sólo su tarea, sino de todos.Anilú Ingram, le dijo que los casos de acoso sexual y acoso laboral son lamentable e indignantemente más frecuentes en este Gobierno, casos como las jóvenes que llevaban a cabo su servicio social en SEFIPLAN, quienes presuntamente fueron acosadas por personal de esta institución y presentaron su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por poner un ejemplo.“Como estos, hay casos en diversas instancias de Gobierno que han sido documentados por los medios de comunicación y otros que han llegado a la presidencia de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de la cual soy titular, y en su momento habremos de presentar a los secretarios”, ante ello, el funcionario dijo que no tiene registro de tales asuntos en la dependencia que encabeza.