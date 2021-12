Indiferencia de la sociedad frena inclusión de personas con discapacidad

La docente en Educación Física y conferencista, Xóchitl Romero Muro, lamentó que en Xalapa siga faltando cultura de inclusión hacia las personas con alguna discapacidad, pues en su día a día, al ser invidente, sufre mucha indiferencia de la sociedad."No hay educación en nuestra ciudad, honestamente falta mucho eso, muchísimo. Creo que por eso de alguna u otra manera las personas con alguna discapacidad no nos aventamos a ser más independientes porque, imagínate, si yo me aviento a andar sola en la calle", se preguntó.Previo a ofrecer la Conferencia Magistral "Se necesita amor para tener inclusión", en el Primer Encuentro Veracruzano de Educación Física, puso como ejemplo los videos que ha grabado para su canal de YouTube, en los que demuestra que pocas personas ante circunstancias en la que requieren apoyo se ofrecen a ayudar."Una vez estuve en una plaza dos horas, ¿y qué cree? Una sola persona me ayudó. Yo chocaba con las personas y se me quedaban viendo así como raro, así como ‘fíjate’. Les decía: ‘¡Ay perdón! Es que soy invidente’. Pero quedaba en shock porque digo ‘traigo este bastón, traigo este otro de invidente’, entonces es como lógico. Y no, no se me acercaron. Sólo se me acercó una mujer", refirió.Lo mismo, narró, ocurre al circular en las calles porque aunque levantaba el bastón para indicarle a los automovilistas que quería cruzar ninguno se detenía a ofrecerle el paso.Romero Muro añadió que la sociedad hasta cierto punto los relega, aunque expuso que ello no quiere decir que los hagan a un lado o los minimicen sino que se trata "de una gran indiferencia, simplemente les damos igual y yo creo que eso es peor. La indiferencia es mucho peor".Por ello sugirió a quienes padecen una discapacidad que tomen esta situación desde otra perspectiva, porque está consciente que a lo largo de la vida, todas las personas viven experiencias incluso dolorosas que deben aprender a afrontar."Tú no puedes sanar a alguien que le guste estar enfermo y si por ti mismo no te quieres levantar, nadie más lo va a lograr. Hay personas que están en un peor escenario que yo, hay personas que están en una cama, sin moverse. Hay personas que tienen muy bajos recursos y capacidad. Si hay personas que han podido trascender a pesar de sus limitaciones, ¿por qué otras no podrían?", concluyó.