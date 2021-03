Indígenas chinantecos toman oficinas de CONAGUA en Xalapa

Representantes de las comunidades de la zona de reacomodados por la construcción de la presa Cerro de Oro, provenientes de los municipios de Tres Valles y Tierra Blanca tomaron las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en esta capital, exigiendo a su titular Pablo Robles Barajas, dé la cara y resuelva los planteamientos establecidos en los decretos expropiatorios cuando se realizó la reubicación cuando se inició la construcción de dicha obra.



Los inconformes que cerraron todos los accesos de la dependencia federal, mantienen casi secuestrado a todo el personal que ahí labora y a todos los usuarios que en ese momento realizaban algún trámite en la misma, pues no se le permitió la salida a nadie, exigiendo ser atendidos por algún funcionario de la misma con capacidad de resolución a sus demandas.



La molestia deriva porque el titular de CONAGUA, siempre se ha escusado para no atender sus demandas y cuando se le ha buscado en su oficina, su secretaria siempre nos dice que anda en tareas de supervisión de las obras que la dependencia realiza.



Expusieron que el pasado 16 de marzo, se había acordado supervisar la zona de reacomodo de Nuevo Mondongo, Los Ángeles y Pueblo Nuevo, en donde participaría personal con capacidad para llevar a cabo estas tareas, sin embargo, la única representación que llegó fue del área jurídica, quien no puede certificar una tierra, un pozo, un desazolve, el tema de saneamiento e impacto ambiental.



Los manifestantes, señalaron que la demanda que se hace es que se cumplan con lo establecido en los decretos con los cuales fueron reubicados de las zonas afectadas por la construcción de la presa mencionada en las zonas indígenas chinantecas y mixes en el estado de Oaxaca.



En dichos decretos señalan que a todas las personas que les fueron expropiadas recibirían tecnificación de riego, sus buenas casas, contar con pozos profundos, drenaje, escuelas, canchas deportivas, todo un paraíso nos ofrecieron para movernos de nuestras comunidades y nunca se cumplió.



Mencionaron que se construyeron pozos para el riego de sus cultivos, pero al no tener la concesión, estos se encuentran abandonados y sin poderse utilizar; la red de carretera también está totalmente deteriorada y SIOP se comprometió a darle mantenimiento, pero no se han iniciado los trabajos, por lo que estamos esperando a que lo hagan.



“Aquí venimos por el asunto del agua para el riego y de las concesiones del agua, pero son muchas las necesidades que tenemos en las comunidades indígenas reacomodadas”, añadió.



Además, pidieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que de reconocimiento al pueblo chinanteco, porque hasta el momento los tienen olvidados y no pueden recibir ningún apoyo del gobierno federal, por lo que exhortaron a las autoridades estatales a que participen en las mesas de negociaciones para que dentro de su competencia atiendan sus planteamientos.



Por otro lado, manifestaron su preocupación por la falta de mantenimiento de la Presa Cerro de Oro, el cual ya lleva mucho tiempo que no es desazolvada, al parecer desde que se construyó hace aproximadamente 40 años, por lo que se corre el riesgo que al tenerse una avalancha de los dos ríos que vienen de la sierra “no va a tocar baranda Tuxtepec ni la Cuenca del Papaloapan, dándose una catástrofe enorme”.



Por eso ahora, que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a un hombre de todas sus confianzas en Conagua, que nos dé la cara y que personalmente nos diga hasta qué punto nos puede responder, porque estamos conscientes de que el problema no es originado en este gobierno, sino de pasadas administraciones, pero al menos que dé la cara, expresaron.



Los manifestantes advirtieron que permanecerán el tiempo necesario y si hay necesidad de pernoctar en esta dependencia y no permitirán salir a nadie de las oficinas hasta que dé la cara Pablo Robles y se siente con nosotros y nos vamos.



Además, indicaron que sus compañeros, allá en sus comunidades están a la espera de que se les notifique para bloquear la autopista Veracruz-Cosamaloapan-Acayucan-Coatzacoalcos y las vías del ferrocarril y a la carretera federal de la Tinaja-Tierra Blanca.



Finalmente, se corrió la versión de que los indígenas que mantienen tomadas las oficinas serían desalojados de las oficinas por el personal de seguridad que tiene bajo su responsabilidad el resguardo de las instalaciones federales de Conagua, quienes nada más esperaban la orden para intervenir.