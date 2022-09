Indígenas embarazadas sufren por falta de atención, advierten

Debido a las carencias que hay en el rubro de salud en las regiones indígenas, mujeres que van a parir en la madrugada no tienen ni a dónde ir, indicó la presidenta del Consejo Consultivo Indígena del Estado, Rosita Martínez Facundo.Señaló que hace falta una mayor coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales para que cuando la población acuda a cualquier institución de salud, ya sea del IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Salud, encuentren la atención que merecen.Mencionó que actualmente, cuando alguien acude a alguna institución no encuentra medicamentos, insumos y a veces ni siquiera médicos.Remarcó que en las regiones serranas se requiere de médicos titulados, de casas de salud a las que puedan acudir las parturientas y las personas que tienen algún padecimiento.Resaltó que la salud es un derecho humano y es vida, por ello la población indígena merece ser atendida cuando necesita recuperar la salud.Martínez Facundo señaló que en las zonas rurales no sólo tienen carencias en esta materia, sino también en servicios básicos en general, pues no hay alumbrado y caminos, entre otros.