Indigna a Iglesia que se invalide protección de la vida “desde la concepción”

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, calificó como desconcertante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual debería de promover los derechos fundamentales como la vida, haya invalidado protegerla “desde la concepción” en Veracruz.Comentó que es preocupante que los ministros dieran prioridad a algo que no es un derecho, sino una opción o determinación efectuada en situaciones extraordinarias, como es querer eliminar al hijo de la gestación a través del aborto."Después de esta incongruencia de quien debe de vigilar el bien común y los valores fundamentales, así como ellos también afirman que no le toca los Congresos locales determinar o definir qué es la vida, les recordamos que tampoco es la ley la que define lo que es la vida, sino que son otras ciencias como la biología".Agregó que a la ley le toca proteger la vida, promoverla y garantizar, para que no se atente, especialmente en un país donde hay una crisis de violencia, donde hay tantas muertes provocadas por distintas situaciones."Por eso no se puede sumar legalmente la muerte del ser humano en gestación".Añadió que también la SCJN, no tomó en cuenta la opinión de la población, pues este artículo cuarto fue una propuesta ciudadana."No es desde un escritorio, sino a través del sentir de los ciudadanos que se afirmaron por gran mayoría a favor de la vida".“Ojalá que en un Estado democrático como el que se anuncia, que se manifieste a través de esta SCJN el respeto de la decisión de los ciudadanos que no contradicen la constitución política ni los tratados de Derechos Humanos que protegen la vida de todo ser humano".