Indigna a vecinos desalojo de inmueble en Banderilla; acusan ilegalidad

Vecinos de Banderilla denunciaron la irrupción de dos personas en un domicilio de la calle Francisco Sarabia, en donde rompieron cerraduras y desalojaron a un ocupante que cuidaba la propiedad.Quienes ingresaron a la vivienda, Susana Nieto García y Cleotilde Meneses Nieto, dijeron a los colonos que son herederas del finado Alvaro Meneses Curiel, dueño de la propiedad y por lo tanto ocuparon el inmueble.Allí mismo, desalojaron al cuidador de la vivienda, quien vivía de la venta de verduras en el lugar.La queja de los vecinos es que supuestamente las dos personas no tienen su domicilio en Banderilla, sino en Tlaxcala, y no están acreditadas como herederas del dueño del terreno y la casa.“Porque es un atropello de la justicia, que realmente queremos que le ayuden (al cuidado). Nos vinieron a despojar de las propiedades que estaban cuidando”, dijo una de las testigos.Otro vecino añadió que el desalojo ocurrió sin la exhibición de una orden de por medio, pero con prepotencia y amenazas de las ocupantes.“Y vinieron a amedrentar al señor enfermo de la diabetes, que no se puede defender ni nada, me exigieron que yo le dé las credenciales de elector y me amenazó y me corrieron”.Dijo que él ayuda al afectado en labores de vivienda, y ha pagado los recibos de luz y del agua potable.“Querían sacarnos a la fuerza y tomar posesión, cuando no nos han enseñado un papel donde ellos son los dueños”.Añadió que acudió la Policía Municipal y la autoridad judicial, previendo audiencia para el próximo viernes.“Estamos pidiendo el apoyo, llegaron prepotentes, pedimos el apoyo del municipio porque se metieron y se encerraron y ellos argumentan ser los dueños pero no tienen la documentación”, dijo otra de las testigos.Afirmó que en el caso de Abel, cuidador de la vivienda, habita el inmueble desde hace más de 10 años y por lo que es conocido de los colonos.Señalaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía por daños en propiedad, por la violación de las chapas de la vivienda.