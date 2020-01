Industria de las Artes Gráficas confía en Verónica Henrández

Sí hay confianza en la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Veronica Hernández Giadáns, puesto que aprobó los exámenes de confianza y el tener o no parientes “se dediquen a lo que se dediquen”, no cambia a la persona.



Al referir lo anterior, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF), Fernando Arana, recordó que para mantener el cargo al frente de la FGE, se hacen exámenes de control y evaluación, mismos que fueron aprobados por Verónica Hernández.



“Si los pasó, no tiene nada que ver un pariente, entonces eso nos tiene tranquilos”, expuso el empresario ante la polémica que se generó cuando durante su comparecencia, la titular de la FGE aceptó el parentesco con una persona señalada de participar es actos ilícitos.



Al respecto y a decir de Fernando Arana, esta situación no debe opacar la labor y trabajo de coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



“Están trabajando ya de la mano SSP y la FGE, eso nos da mucha tranquilidad a nosotros y confianza; estamos esperando buenos resultados para el cambio en la ciudad y en el estado”, destacó el entrevistado.



No obstante, fue claro al referir que sí hay inseguridad, pero es una situación que se presenta en toda la República Méxicana y no solo en Veracruz.



“Pero si tenemos la confianza y estamos seguros de que habrá muy buenos resultados”, finalizó al agregar que desde la llegada de Veronica Hernández a la FGE, hay coordinación y acercamiento con los diferentes grupos empresariales, a quienes se les ha otorgado muy buena atención.



“Se han puesto a nuestra disposición, que cualquier cosa les podemos informar y de lo que hemos informado si hemos tenido una respuesta rápida y nos da tranquilidad también eso”.