INE blindará candidaturas para indígenas; consulta a comunidades

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, informó que tienen como fecha límite el 7 de septiembre para establecer los lineamientos para blindar las candidaturas indígenas y así no sean usurpadas por personas ajenas a dichas comunidades."El Tribunal le dio un plazo, una prórroga al INE de 6 meses a partir del 6 de marzo para que se emitieran los lineamientos. Se nos presentó que para el proceso del 2018 y 2021, unas personas que no tenían realmente el vínculo indígena pretendieron usurpar la candidatura indígena autoadscribiéndose al amparo de la Constitución".El Tribunal Electoral revocó candidaturas y de paso ordenó al INE emitiera lineamientos.Al encabezar la “Reunión Consultiva: Consulta Previa Libre e Informada a Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas en Materia de Autoadscripción para la Postulación de Candidatos a cargos federales de elección popular", indicó que esto tiene como objetivo que las personas indígenas se expresen."Y nos digan cuál puede ser la mejor forma de que una persona que aspira a ser candidata o candidato, acredite que tiene vínculo o identidad con una población indígena, porque para que sean candidatos o candidatas las personas en un Distrito indígena no basta con que se autoadscriban indígenas".Aunque recordó que la Constitución permite que cualquier persona se autoadscriba oidentifique y eso es suficiente para que se le acredite como tal. Sin embargo si va a representar algún Distrito tiene que demostrar que realmente lleva ese vínculo o conexión.Recordó que hoy se realizan 5 reuniones,estás en: Tantoyuca, Papantla, Zongolica, Minatitlán y Orizaba. Entre el 2 y el 21 de Julio se están llevando al cabo estos encuentros en todo el país.